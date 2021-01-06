Faizsiz araç kredisi kampanyası ile otomobil sahibi olma fırsatı! Araç fiyatları düşüşü ile birlikte 2021 yılı ilk kampanyalar açıklandı!

Faizsiz araç kredisi kampanyası ile otomobil sahibi olma fırsatı! Vatandaşlar, bütçelerine göre sıfır vasıta almak veya otomobilini yenilemek için kredi arayışındalar. Otomobil şirketleri tarafından her bütçeye uygun sıfır faizli taşıt kampanyaları tertip edilmektedir. Bu kampanyalar ikinci el alımlarında da geçerli olmaktadır. 2021 yılında sıfır vasıta alım yapmak için tüm araba kampanyalarını inceledik. Vasıta yenilemek isteyenler için faizsiz araba kredisi kampanyaları nelerdir? Ford, Peugeot, Fiat, Mercedes-Benz, Opel, Citroen kampanyaları, taksitler ve vadeleri ile alakalı tüm ayrıntıları araştırabilirsiniz. İşte araç fiyatları düşüşü ile birlikte 2021 yılı ilk kampanyaları... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de