Faizsiz araç kredisi kampanyası ile otomobil sahibi olma fırsatı! Araç fiyatları düşüşü ile birlikte 2021 yılı ilk kampanyalar açıklandı!

Faizsiz araç kredisi kampanyası ile otomobil sahibi olma fırsatı! Vatandaşlar, bütçelerine göre sıfır vasıta almak veya otomobilini yenilemek için kredi arayışındalar. Otomobil şirketleri tarafından her bütçeye uygun sıfır faizli taşıt kampanyaları tertip edilmektedir. Bu kampanyalar ikinci el alımlarında da geçerli olmaktadır. 2021 yılında sıfır vasıta alım yapmak için tüm araba kampanyalarını inceledik. Vasıta yenilemek isteyenler için faizsiz araba kredisi kampanyaları nelerdir? Ford, Peugeot, Fiat, Mercedes-Benz, Opel, Citroen kampanyaları, taksitler ve vadeleri ile alakalı tüm ayrıntıları araştırabilirsiniz. İşte araç fiyatları düşüşü ile birlikte 2021 yılı ilk kampanyaları... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Kampanyası halen devam eden başlıca otomobil firmaları:
Opel
Volkswagen
BMW
Mercedes
CITROEN
Ford
Fiat
Peugeot
Fiat Sıfır Faizli Otomobil Kredisi (60.000 TL)
Fiat'tan eğer ticari araç almayı düşünüyorsanız, geçerli modellerde %0 faiz imkanınız bulunuyor.
Kampanya dahilinde alabileceğiniz araçlar içine Doblo, Fiorino ve Pratico bulunmaktadır. Alımlarda 60.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz.
12 ay vadeli kampanya Koç Fiat aracılığı ile kullanılıyor.
Tek şart Axa, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta aracılığı ile 'Fiat Kasko' veya Ak Sigorta şirketi aracılığı ile 'Fiat Connect Kasko' yaptırmaktır. (KDV ve ÖTV hariç 847 TL'dir)
Kampanya 2021 tarihinde de devam edecek.
Doğuş Volkswagen Seat Audi Finans İmkanları
Doğuş grubu kendi finansman kaynağı sayesinde Volkswagen, Audi veya Seat marka bir araç almak isteyen müşterilerine hep yeni, avantaj paket kampanyalarını sunuyor. Her model araç için avantajlı teklifler sunan doğuş grubu siz değerli müşterileri showroomlara davet ediyor. Aracını seç, vade tercihini belirle, başvurunu gerçekleştir, başvuru detayını görüntüle ve kredi onayı aşamalarından geçerek hemen kredinizi kullanabilirsiniz.
AUDİ: Audi A3 sedan ve Q2 2021 model otomobillerde %0 faizli 100.000 TL krediniz hazır. Vade sayısı en fazla 12 aydır. 18 ay vadede 120.000 TL %0,69, 24 ay vadeli 150.000 TL için %0,99 faiz kampanyası da devam ediyor.
Seat Ateca: 2021 yılında Seat Atea almak isteyenler 12 ay vadeli 100.000 TL sıfır faiz, 24 ay 150.000 TL için %0,99 en uygun faiz seçeneklerinden yararlanırlar.
Volkswagen Tiguan: Yine 100.000 TL'ye kadar alınan tutarlarda, 12 ay taksit seçeneği sunulan Tiguan marka otomobile Aralık ayı sonuna kadar sahip olabilirsiniz.
Volkswagen Crafter Kombi: 80.000 TL ve 100.000 TL kullanımlarınızda faiz oranı %0'dır.
OCAK AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların ocak ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan ocak ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.
BMW
Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira
Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira
Citroen
Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira
Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira
Dacia
Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira
Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira
Jeep
Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira
Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: Güncelleniyor...
Kia
Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira
Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira
Mercedes
Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira
Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL
Peugeot
Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira
Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira
Renault
Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira
Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira
Seat
Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira
Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira
Toyota
Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira
Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira
Volkswagen
Aralık 2020 Volkswagen Polo Fiyatı: 187 bin 300 lira
Ocak 2021 Volkswagen Polo Fiyatı: Güncelleniyor...
Land Rover
Aralık 2020 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: 910 bin 626 lira
Ocak 2021 Land Rover Discovery Sport Fiyatı: Güncelleniyor...
Ssangyong
Aralık 2020 Ssangyong Korando Fiyatı: 325 bin lira
Ocak 2021 Ssangyong Korando Fiyatı: Güncelleniyor...
Suzuki
Aralık 2020 Suzuki Swift Fiyatı: 216 bin 900 lira
Ocak 2021 Suzuki Swift Fiyatı: Güncelleniyor...
Mitsubishi
Aralık 2020 Mitsubishi Space Star Fiyatı: 178 bin 900 lira
Ocak 2021 Mitsubishi Space Star Fiyatı: Güncelleniyor...
Nissan
Aralık 2020 Nissan Micra Fiyatı: 181 bin 800 lira
Ocak 2021 Nissan Micra Fiyatı: Güncelleniyor...
Opel
Aralık 2020 Opel Corsa Fiyatı: 172 bin 900 lira
Ocak 2021 Opel Corsa Fiyatı: Güncelleniyor...
Hyundai
Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira
Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira
Skoda
Aralık 2020 Skoda Fabia Fiyatı: 193 bin 900 lira
Ocak 2021 Skoda Fabia Fiyatı: Güncelleniyor
Volvo
Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira
Ocak 2020 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira
Audi
Aralık 2020 Audi A3 Sportback Fiyatı: 421 bin 355 lira
Ocak 2021 Audi A3 Sportback Fiyatı: Güncelleniyor...
Fiat
Aralık 2020 Fiat Egea Fiyatı: 123 bin 900 lira
Ocak 2021 Fiat Egea Fiyatı: Güncelleniyor...
Honda
Aralık 2020 Honda Civic Fiyatı: 231 bin 200 lira
Ocak 2021 Honda Civic Fiyatı: Güncelleniyor...