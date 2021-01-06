Dolar, euro ve sterlindeki alış satış fiyatları akşam saatleriyle birlikte merakla sorgulanıyor. Döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3890 liradan, avro 9,0880 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4150 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0990 lira olmuştu. Peki, Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?