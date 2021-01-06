Dolar, euro ve sterlindeki alış satış fiyatları akşam saatleriyle birlikte merakla sorgulanıyor. Döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3890 liradan, avro 9,0880 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4150 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0990 lira olmuştu. Peki, Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum...
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artışla 401,64 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 13.671 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 artışla 6.658 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 5.574 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,96 değer kazancıyla 8.172 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 22.306 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,26 üzerinde 1,2330 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'nin Georgia eyaletindeki seçim sonucu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve veri takviminin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti.
Bugünün veri takviminde Almanya'da aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de aralık ayı ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve alınan tedbirlerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, mobil cihazlar üzerinden ödeme imkanı sunan Çin merkezli 8 uygulama ile işlem yapmanın yasaklanmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Alipay'in yanı sıra CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay ve WPS Office uygulamalarını kapsayan kararname, 45 gün içinde yürürlüğe giriyor.
Analistler, söz konusu gelişmenin iki ülke arasındaki ticaret gerilimini tırmandırsa da 45 günlük sürenin Joe Biden'ın başkanlık görevine geçeceği döneme denk geldiği için etkisinin belirsiz olduğunu vurguluyor.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta önceki aya göre Japonya'da 0,1 puan azalarak 47,7'ye, Çin'de 1,5 puan gerileyerek 56,3'e düştü.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 27.056 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 102,7'den işlem gördü.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.535 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.964 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalarak 48.355 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 27.622 puanda seyrediyor.
EMTİA PİYASALARI
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntıları üzerinde anlaşmaları üzerine, küresel petrol piyasalarının belirleyicisi Brent petrolün varil fiyatı 54.09 dolara kadar çıkarak, Mart'tan bu yana ilk kez 54 doların üzerini gördü.
Toplantıda alınan karara göre, Rusya Şubat ve Mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65,000 varil, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, Suudi Arabistan, aynı aylarda gönüllü olarak, üretimi günde ortalama 1.0 milyon varil azaltacak.
Buna karşılık, diğer üretici ülkeler, petrol üretimlerini Aralık ayında yapılan anlaşma miktarlarına uygun olarak, değiştirmeden sürdürecekler. Böylece, OPEC+ grubunun toplam petrol üretim kısıntısı Şubat ayında günde ortalama 7 milyon 125 bin varil ve Mart ayında günde ortalama 7 milyon 50 bin varil olarak uygulanacak.
OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından itibaren uygulanacak petrol üretim ayarlamaları aylık olarak yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak.
Küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle 1,945 doların üzerine yükselen altın da, bu düzeyde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.62 artışla 53.90 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.34 artışla 50.10 dolar,
- altın yüzde 0.18 düşüşle 1,946.03 dolar,
- gümüş yüzde 0.98 düşüşle 27.34 dolar,
- bakır yüzde 2.48 artışla 8,050.50 dolar,
- platin yüzde 1.72 düşüşle 1,095.86 dolar,
- paladyum yüzde 1.01 düşüşle 2,452.32 dolar düzeyindeydi.
Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının yukarı yönlü hareket alanını koruduğunun altı çizilerek, şöyle denildi:
"Dolar üzerinde oluşan baskının dolar endeksini son yılların en düşük seviyelerinde tutması değerli metallerin güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında 1950 doların aşılması durumunda ons altında yukarı yönlü hareket etme eğiliminin artmasını bekleriz. Böyle bir senaryoda altının hedefleyeceği ilk noktanın ise 1965 dolar olacağını tahmin ediyoruz. Kaldı ki tersi de geçerli olmakla birlikte Georgia'daki seçimi Demokratların önde bitirmesi durumunda bunun da dolar endeksi üzerinde artması muhtemel baskı yoluyla altın açısından lehte bir zemin yaratabileceğini söylemek mümkün."