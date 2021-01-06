Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrete artış oranlarını içeren genelgeyi yayınladı.
Genelgede kıdem tazminatı tavan ücreti, brüt asgari ücret ve kamu personelinin tavan ücretleriyle ilgili bilgiler de yer aldı.
Buna göre,
399 sayılı KHK'nın 3. maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin alacağı tavan ücret 9.074,05 TL'ye yükseltildi.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 8.089,31 TL'ye yükseltildi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla yayınlanan o genelge…