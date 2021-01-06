Bakan açıkladı! Güvensiz maske üreticilerine ceza yağdı!

GÜVENSİZ ÜRÜNLER BERTARAF EDİLEBİLECEK

Kişisel Koruyucu Donanımların denetimi sonrasında 17 marka/model maske için önleyici tedbir aldıklarını, 43 marka için de idari süreç başlattıklarının bilgisini veren Bakan Selçuk, "Bu ürünlerle ilgili gerekli görülmesi halinde piyasa arzının yasaklanması ve bertaraf edilmesi gibi işlemler uygulanacak. Ayrıca 14 marka için de test işlemlerimiz devam ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sistemine dahil edilecek. Kimsenin vatandaşlarımızın sağlığı ile oynamasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.