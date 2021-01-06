Marketlerin farklı semtlerde farklı fiyat politikası ifşa oldu!

"VATANDAŞLARDAN ÇOK ŞİKAYET VAR"

Sağlıksız ve hazır gıdaların izini süren ve sosyal medyada bir milyon takipçisi olan `Gıda Dedektifi´ hesabının yöneticisi Musa Özsoy ise "Gıda üretimi ve sevkiyatı noktasında bütün dünya zorlu bir dönem yaşıyor. Türkiye'de bu zorlu dönemi çok az hissediyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmalar ithal hammadde kullanılan birçok üründe hissetmemize neden oluyor. Yine aynı şekilde marketler arasında ilçeler arasında farklılıklar olabiliyor. Bizlere farklı iller ve ilçelerden birçok şikâyet geliyor. Bu aşamada tüketicinin farkındalığı önemli. Çok ciddi fiyat artışlarını fark ettikleri an Ticaret bakanlığının gerekli birimlerine iletmeli. Çünkü bu önemli bir farkındalık" dedi.

"ÜRÜNLERİN SON TÜKETİM TARİHLERİ ÖNEMLİ"

`Gıda Dedektifi´ Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

"Fahiş fiyatlı ürünlere Ticaret Bakanlığı müdahale ediyor. Şikâyet etmekten başka tüketicinin yapabileceği bir şey yok. Ancak bu tür şikayetlerin sosyal medyada yayınlanması önemli bir farkındalık oluşturuyor. Bu farkındalık sayesinde fahiş fiyat uygulayan marketler geri adım atmak zorunda kalıyor. Tüketicinin pandemi döneminde her markete gidip tek tek gezip uygun fiyatlı ürünü bulma gibi şansı yok. Zaten birçok tüketici bu dönemde böyle bir riske de girmek istemiyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlarımız markete gitmeden önce bir alışveriş listesi oluşturup gerekli ürünleri internet sitelerinden kontrol edebilir. Aynı üründe marketler arası ciddi farklar varsa vatandaş öncelikle son tüketim tarihine bakmalı. Özellikle süt ve et ürünlerinde son tüketim tarihi geçmiş ürünleri kesinlikle almamalı. Vatandaşlarımız tabi ki de daha uygun olan ürünlere yönelmeli. Çünkü tek bir üründe 10- 15 lira fark demek farklı ürünleri alamaması demek. Artık vatandaş olarak çok ciddi hesaplar peşindeyiz. Her şeyin aynı marketten almak zorunda değiliz. Fahiş fiyatlara maruz kalmamak için bu tür hazırlıklar yapmamız şart."