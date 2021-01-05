Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberlerimize bakabilirsiniz. Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Peki 5 Ocak işsizlik ve Kısa Çalışma tahsisatı fiyatları uyudu mu? İBAN numarası İŞKUR kayıt ve güncelleme nasıl yapılır? Kısa Çalışma Ödeneği kaç para? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KISA ÇALIŞMA UZATILDI
Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile corona virüsü nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ PARA? | KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MİKTARI
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının getirmiş olduğu pandemi sürecinden olumsuz etkilenen birçok sektör çalışanı, ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldı. Maaş alamayan bu kişilere devlet desteği sağlanması amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. Bu kapsamda;
EN DÜŞÜK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
2 BİN 146 LİRA 50 KURUŞ
EN YÜKSEK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
5 BİN 366 TÜRK LİRASI
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.
Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.
Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NE?
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
Bu kapsamda İŞKUR'a gerçekleştirilecek başvurular değerlendirildikten sonra brüt maaşın yüzde 60'ı yatırılacak.
İBAN NUMARASI, İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME
İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.
2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından alınan kararla 2021 asgari ücret net rakamı belli oldu. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi.
İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
En düşük işsizlik maaşı: 1.431 TL
En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL