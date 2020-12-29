Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:
"Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.
Olanak ve kazanımları korumamız gerekiyor. Birleşik Krallık Almanya'nın ardından ikinci sıradadır. Anlaşma 1 Ocak 2021'de devreye girecek. Hiçbir süre kaybı olmayacak. Anlaşmanın yatırım ve hizmetler gibi alanları da kapsaması açısından genişlemesi için de adımlar atıyoruz. Karşılıklı konulara eğileceğiz.
Belirsizlik ve risklerin yoğun olduğu böyle bir dönemde anlaşmamızı tamamlamış olmak oldukça önemlidir. Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor. Kritik ve tarihi anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni ve çok özel bir kilometre taşıdır. Hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur. Güçlendirmeye yönelik adımları atmaya devam edeceğiz."
İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın açıklamalarından notlar;
Çok teşekkürler Sayın Pekcan. Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladığınız için çok büyük mutluluk duymaktayım. Geçen sene Birleşik Krallık ile gerçekleşen 11,6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye 2. büyük ülke durumundadır.
2 ticaret ülkesi olarak çok hızlı şekilde hizmetler alındı. Büyük ivmeler kazanacağımızı inanıyorum. Birçok şeyi gerçekleştirebileceğimizi inanıyorum. Türkiye'nin dinamizmi ve İngiltere'nin global hizmet sağlayıcısı olduğunu düşündüğümüzde çok faydalıdır. Demir çelik, otomotiv alanında önem arz etmektedir. Tüketiciler için ise kaliteli ürünler almalarını sağlayacaktır.
Tüketicilerin tarım alanında düzgün fiyatlarda düzgün ürünleri almalarını sağlayacak. 62 ülke ve AB ile sağladığımız anlaşmalar kapsamında ticarette ivme kazandırmanın yanı sıra büyümeyi hedefliyoruz. Aslında yeni bir sayfa açtık.
ANLAŞMANIN ŞİFRELERİ
Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamının sağlanması için İngiltere ve Türkiye arasında ticaret anlaşması imzalanıyor. İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye'yle yapacağı ticaret anlaşmasıyla İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, umutlu olduğunu belirtmişti.
Otomotiv, çelik ve imalat başta olmak üzere birçok ticaret alanında netlik kazandıracak anlaşma gümrüksüz ticaret düzenlemelerini kapsıyor.
YENİ DÖNEM HAYATA GEÇECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada anlaşma ile yeni dönemin hayata geçeceğini belirtmişti.
Başkan Erdoğan, "İhracatımız 25 Aralık itibariyle 2020 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Bu vesile ile dış ticaretimiz açısından önemli bir müjdeyi sizle paylaşmak istiyorum. İngiltere'nin AB'den ayrılma takvimi perşembe günü başlıyor. Yapılan uzun müzakereler sonrasında İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın bu anlamanın imzaları atılıyor. Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter hesabından Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı bugün imzalayacaklarını belirterek "Hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.
BEŞİNCİ BÜYÜK TİCARET ANLAŞMASI
Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 2019'da 25 milyar 250 milyon dolara düzeyindeydi ve İngiltere, Türkiye'yle imzalanacak anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç 'in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğunu belirtti.
İngiltere, AB'den çıkış için verilen bir yıllık geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak'tan önce, şu ana dek 62 ülkeyle ticaret anlaşması yaptı.
Londra, Ankara'nın AB'yle Gümrük Birliği Anlaşması bulunduğundan, Türkiye'yle geçen hafta AB'yle anlaşmaya varıl masından önce Türkiye'yle ticaret anlaşması yapamıyordu.
Türkiye İngiltere dış ticaret hacmi geçen yıl 16.2 milyar dolar oldu (milyon dolar):
|Yıl
|İhracat
|İthalat
|Denge
|Hacim
|2018
|11110
|7740
|3670
|18550
|2019
|10870
|5427
|5444
|16297
2019 yılında, bir önceki yıla göre ikili ticaret hacmi, yüzde 12 düşse de İngiltere, yüzde 4.4 payla Türkiye'nin en büyük 6. dış ticaret ortağı olmaya devam etti.
EN ÇOK ALINAN VE SATILAN MALLAR
Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye İngiltere'ye en çok altın, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu taşıtlar ve parçaları, demir çelik ürünleri, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenleri satıyor. İngiltere'den ise dizel, yarı dizel motorlar, otomobil, demir/çelik döküntü ve hurdalar ile bunların külçeleri, tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar alıyor.
Bunun yanında 2002-2019 yılları arasında İngiliz şirketleri Türkiye'ye 11 milyar 120 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türk şirketlerinin İngiltere'deki toplam yatırımları ise 2 milyar 969 milyon doları buldu.