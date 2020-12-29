



"OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE OLAN TEDARİK ZİNCİRLERİ KORUNACAK"

İngiliz hükümetinin açıklamasında, STA kapsamında, İngiltere'den Türkiye'ye geçen yıl 1 milyar sterlinin üzerinde ihracat gerçekleştiren ve 575 milyon sterlin demir ve çelik ihraç eden İngiliz şirketlerinin tercihli ticaret şartlarının da garanti altına alınmış olacağı kaydedildi.

Anlaşmayla birlikte İngiltere'nin Türkiye'den ithal ettiği bulaşık makinesi ve televizyon gibi ürünler için sıfır gümrük uygulanacağı bildirilen açıklamada, İngiltere'nin, ticareti Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun yapmış olması halinde bu ürünlere sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 4 seviyesinde gümrük tarifesi uygulanmak zorunda kalınacağı belirtildi.