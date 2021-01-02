



ÇOK ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ

Karaismailoğlu, 2020'de ülkeye yüzyıllar boyunca hizmet edecek çok önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, memleketimize ve ülkemize değer katan projeleri bir bir açıyoruz. 2020 yılı ulaştırma altyapı yatırımları açısından çok verimli geçti. 2021 yılı da bu yatırımların vatandaşımıza hizmet noktasında artarak devam edeceği bir yıl olacaktır inşallah. Bugün de onun başlangıcını yaptık, Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlayan ama özelde 16 ili birbirine bağlayan çok önemli, büyük bir projenin açılışını gerçekleştirdik. Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli kendi alanında ülkeye ve bölgesine çok büyük değer katacak, buradaki ekonomik yaşamı çok önemli yönde etkileyecek çok değerli bir proje. Eyfel Kulesi'ndeki çeliklerden daha fazla çelik kullanılmış bir köprü, toplamda 6 bin metre uzunluğunda çelik tel kullanılmış bir köprüden bahsediyoruz. Bunlar hem mühendislik açısından hem de ulaşım yatırımları açısından çok önemli, dünya üzerinde çok önemli örnek projeler."