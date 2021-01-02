EUROCONTROL salgın nedeniyle en zor günlerini yaşayan havacılık sektörüne ilişkin 2020 yılına ait verileri içeren raporunu açıkladı. Buna göre; Avrupalı havayolları, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları 56.2 milyar euro zarar ederken, yolcu kaybı ise 1.7 milyar seviyelerinde gerçekleşti. 2019 yılında 11.1 milyon uçuşun yapıldığı Avrupa Kıtası'nda geçen yıl 5 milyon sefer gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 6,1 milyon daha az uçuş yapıldı.