Özellikle son sürece bakıldığında salgınla birlikte kendi işini kurmak isteyen girişimci sayısında artış yaşanırken destekler peş peşe duyuruluyor. Geri ödeme ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Kendi işini kurarak adım atmak isteyen vatandaşlara çeşitli destekler sunulmaya devam ediyor. Yapılan bu destekler binlerce liraya kadar ulaşabiliyor. Vatandaşlar uzman oldukları, bildikleri, mesleki yeterlilik sağladıkları bir alanda iş kurmak istediklerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 15.000 TL'ye kredi sağlanabilmektedir. Başvuru yapmak isteyenler ise şartları araştırılıyor.

DEVLET DESTEKLERİ



Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar maliyetlerin düşürülmesi ve çalışma sürecinin başlayabilmesi adına teşvik sağlıyor. İş kurma sürecinin en başından çalışma hayatının belli bir noktasına kadar devam eden bu destekler ise binlerce TL'ye ulaşıyor.