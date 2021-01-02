Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.01.2021 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2021 12:10
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Bakan : Yardımlar 45 milyar lirayı aştı

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 2020 yılında hayata geçirilen kapsamında yapılan doğrudan destek ve yardımların 45 milyar lirayı aştığını açıkladı.

    DHA
    Bakan açıkladı! 45 milyar lirayı aştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 2020 yılında hayata geçirilen kapsamında yapılan doğrudan destek ve yardımların 45 milyar lirayı aştığını açıkladı.






    45 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de Covid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 milyar TL'yi aştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Yardımlar 45 milyar lirayı aştı