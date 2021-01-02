Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan doğrudan destek ve yardımların 45 milyar lirayı aştığını açıkladı.
2020'de Covid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 Milyar TL'yi aştı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 2, 2021
2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/jhNAzyiIrG
45 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de Covid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 milyar TL'yi aştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.