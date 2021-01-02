50 milyar TL'lik koruma kalkanı! Karşılıksız ödemeler sürüyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde, 31 Aralık 2020 itibarıyla;



- Sosyal Destek Programının "Faz 1" ayağında 2,1 milyon haneye 2,1 milyar TL, "Faz 2" ayağında da 2,3 milyon haneye 2,3 milyar TL ödeme yapıldı.

- Devam eden "Faz-3" kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin kişiye biner lira destek verildi.