Yeni yılda Türk Lirası kazandıracak! İşte BIST 100 endeksinin 2021 hedefi





YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Borsa İstanbul'un 2 yıl art arda yükseldiğine dikkat çeken Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "2021'e girerken aşı sayesinde virüsün etkisinin kaybolacağı, ekonomilerin açılacağı, emtiaların fiyatlarının artacağı, merkez bankalarının parasal genişlemelere devam edeceği ve dolayısıyla borsaların da yükselişi sürdüreceği genel kabul görüyor. ABD S&P 500 Endeksi için yüzde 10 Türkiye BIST100 Endeksi için yüzde 20 civarında değer artışı tahminleri yapılıyor" dedi. Yılın tamamında yükselen bir piyasa görünemeyeceğine dikkat çeken Kaya, yatırımcıları risk konusunda ise şu şekilde uyardı: "Parasal bolluk yüzünden borç krizi beklenmiyor ancak reel sektördeki toparlanmalar gecikirse finans sektörünü de vurabilir. İnsanların evden çıkmasıyla artan gelir adaletsizliği dünya çapında etkisini gösterebilir. Piyasalar yükselişte zorlanırsa merkez bankalarından yeni tavizler isteyebilir ki en yakını ABD'de eksi faize geçilmesi gözüküyor. Bu yüzden tahvile hücum gelebilir."