Hepsi bugün değişti! Zam geldi ve tek tek açıklandı! Hesaplara 650 lira yatırılıyor! Ücretler yükseliyor...

Hesaplara 650 lira yatırılıyor! Ücretler yükseliyor... Devlet harekete geçti ve ücretler artıyor. Milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Hesaplarına en az 650 lira yatırılacak. Yüzde 18 zam yapıldı. Yarından itibaren hepsi değişiyor. Çok sayıda yeni uygulama devreye alınacak ve ödemelerde artışlar olacak. Öğrencilerin burs ve öğrenim kredisine yüzde 18 zamla birlikte lisans için 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine bin 950 lira aylık ödeme yapılacak. Memur ve emekliler de ocak ayını dört gözle bekliyor. Maaşlar ocak ayında zamlı alınacak ve 6 aylık zam artışı 4 Ocak tarihinde belli olacak. Öte yandan sürücü kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için psikoteknik belgesi de artık zorunlu olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...