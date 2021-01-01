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    • Ekonomi
    • 01.01.2021 13:33
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    • 01.01.2021 13:36
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    ! İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!

    merakla bekleniyordu ve yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunan marketler zincirinde neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren A101 marketlerde bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın yeni yıldızları…

    takvim.com.tr
    1 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!

    Yılın ilk gününde binlerce vatandaş 1 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve hemen incelenir oldu. Her hafta olduğu gibi bu haftada A101'de haftanın yeni yıldızlarınde çok güzel kampanyalar var. Sebzeden meyvelere, temel ihtiyaçlardan atıştırmalıklara, 10 TL üzeri alışverişlerde ek indirimlere kadar pek çok fırsat yer alıyor. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu…

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 OCAK 2021

    10 TL üzerinde kampanyalar

    sebzelerde fırsatlar

    sebzelerde indirimler

    meyvelerde indirimler

    meyvelerde fırsatlar

    10 TL üzerinde indirimler

    atıştırmalıklarda fırsatlar

    kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar

    temel gıda ürünlerinde fırsatlar
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    Haberler Ekonomi 1 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!