1 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!

Yılın ilk gününde binlerce vatandaş 1 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve hemen incelenir oldu. Her hafta olduğu gibi bu haftada A101'de haftanın yeni yıldızlarınde çok güzel kampanyalar var. Sebzeden meyvelere, temel ihtiyaçlardan atıştırmalıklara, 10 TL üzeri alışverişlerde ek indirimlere kadar pek çok fırsat yer alıyor. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu…