2020 yılının son gününde emekli vatandaşlar birkaç gün sonra ne kadar maaş alacaklarını hala merak ediyor. Asgari ücret tespit komisyonunun asgari ücret zammını açıklamasının ardından meraklı gözler emekli maaşına çevrildi. Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Yapılacak zam ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Gelen açıklamalara göre enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SSK ve Bağkur emekli maaşlarında son dakika…
Esnaflar için ödenen maaşların 2036 TL ye kadar artması beklenirken memurlara gelecek zam ile en düşük maaşların 3010 TL olması ön görülüyor. Merkez bankası aralık ayı dahil olmak üzere 2020 yılı TÜFE oranlarını yüzde 14,18 olarak açıkladı. Eğer bu durum meydana gelirse SSK ve Bağkur emekli vatandaşların maaşlarına eklenecek zam oranları yüzde 7,96 ya kadar artış gösterecek. Bu oranın yüzde 3,96lık kısmından memur ve emekliler yararlanırken en düşük SSK vatandaşların maaşları 2233 TL seviyesinden 2410 TL ye kadar artış gösterecek. Memur emeklileri en düşük maaşı ise 2814 TL seviyesinden 3010 TL ye kadar artacak.
Tabi ki söz konusu olan bu oranların netlik kazanması için aralık ayına dair enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı ile beraber memur ve emekliler için maaşlara gelecek olan zam oranları net bir şekilde belli olacak. O zamana kadar net bir şey söylemek imkansız olacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Gelelim memur ve emeklilerin alacağı zam oranına. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu.
Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
Yani Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.
Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.
Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Yapılacak zam ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak. Gelen açıklamalara göre enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.
Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.
İŞTE OLASI YENİ MAAŞLAR
Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.
TAKVİM hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesapladı.
İşte 1.500 ile 2.400 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 2.400 ile 3.800 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 4.000 ile 5.400 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 5.600 ile 6.200 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları