Bu yıl emekliler 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. İlk zammın oranı pazartesi belli oluyor. İşte 2021'de emeklilerin kazanç takvimi... Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ- Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Zam oranları 4 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2020'de pek çok kazanç elde eden emekliler, gözünü bu yıla çevirdi.
Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ- Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Zam oranları 4 Ocak Pazartesi günü belli olacak.
Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak- Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.
İKRAMİYE TARİHİ BELLİ
Tüm emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.
Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1.000'er lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.
İsteyenler bankaların düzenlediği kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanlarını değerlendirebilecek.
MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME YILI
Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme Ağustos'ta yapılacak.
Ayrıca Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun da bu yıl 2 kez toplanması bekleniyor.
İŞTE OLASI YENİ MAAŞLAR
Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.
TAKVİM hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesapladı.
İşte 1.500 ile 2.400 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 2.400 ile 3.800 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 4.000 ile 5.400 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
İşte 5.600 ile 6.200 lira arası emekli maaşı alan vatandaşların tahmini zam oranları
SSK ve Bağkur emekli maaşlarında son dakika…
Esnaflar için ödenen maaşların 2036 TL ye kadar artması beklenirken memurlara gelecek zam ile en düşük maaşların 3010 TL olması ön görülüyor. Merkez bankası aralık ayı dahil olmak üzere 2020 yılı TÜFE oranlarını yüzde 14,18 olarak açıkladı. Eğer bu durum meydana gelirse SSK ve Bağkur emekli vatandaşların maaşlarına eklenecek zam oranları yüzde 7,96 ya kadar artış gösterecek. Bu oranın yüzde 3,96lık kısmından memur ve emekliler yararlanırken en düşük SSK vatandaşların maaşları 2233 TL seviyesinden 2410 TL ye kadar artış gösterecek. Memur emeklileri en düşük maaşı ise 2814 TL seviyesinden 3010 TL ye kadar artacak.