Bu yıl emekliler 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. İlk zammın oranı pazartesi belli oluyor. İşte 2021'de emeklilerin kazanç takvimi... Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ- Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Zam oranları 4 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...