Yatırımcılar bu detaya dikkat! Gümüşün de sahtesi çıktı!





21 yıldır Gaziantep'te gümüşcülük yapan Tülay Bakmaz, ucuza satılan her ürünün mutlaka bir sıkıntısı olduğu yönünde bulunan yaygın bir inanışın olduğunu da hatırlatarak, "Görüp, dokunarak alın ve bir muhatabınız olsun" dedi.



"ÜRÜNÜN SAHTE OLDUĞUNU BİZE GELDİKLERİ ZAMAN ANLIYORLAR"

Çoğu vatandaşın sahte gümüş aldığını ancak fark edemediğini belirten gümüşçü Tülay Bakmaz, "İnternette keşke herkes işini layıkıyla yapsa ancak bu durumu fırsat bilerek vatandaşlarımızı dolandıranlar var. Çok sayıda vatandaşımız yanımıza gelerek ürünün sahte olduğunu bizim yanımızda anlıyor. Bu dolandırıcılık işini yapanlar ise ünlü ve belirli firmalarımız ne yazık ki. Vatandaşlarımız gümüş diye alıyor ancak sahte çıkıyor. Müşteri bize geliyor bize fiyat sorduğunda örneğin bir ürüne 120 TL diyoruz. Müşteri de bize aynı ürünün internet üzerinden 60 TL'ye satıldığını söylüyor. Ancak ürünün maliyeti 60 TL tutuyor. Nasıl bu fiyatlarla gümüş sattıklarını söylüyorlar anlayamıyoruz" dedi.