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    • Ekonomi
    • 01.01.2021 12:16
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    • 01.01.2021 12:16
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    İTO verileri açıklandı: 'da ve lar yüzde kaç arttı?

    haberi... İTO verilerine göre, 'da aralıkta bir önceki aya göre lar yüzde 1,36, fiyatlar yüzde 2,05 arttı. İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı.

    Kritik veriler açıklandı! Artış yüzdesi belli oldu

    İTO verilerine göre, 'da aralıkta bir önceki aya göre lar yüzde 1,36, fiyatlar yüzde 2,05 arttı. İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı.

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    Haberler Ekonomi İTO verileri açıklandı: İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar yüzde kaç arttı?