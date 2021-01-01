İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı. İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı.
- Ekonomi
- 01.01.2021 12:16
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- Son Güncelleme:
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- 01.01.2021 12:16
İTO verileri açıklandı: İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar yüzde kaç arttı?
Son dakika haberi... İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı. İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı. İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı.