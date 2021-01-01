İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı. İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı.



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