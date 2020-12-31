Tekrar hesaplandı! Emekliye 507 TL zam... TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar... SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.96 olurken, maaşlarda 507 liraya varan artış görünüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...