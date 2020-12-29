Son dakika : Memur emeklilerinin maaşları erken yatacak. SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşı yatma tarihi arama motorları üzerinden en sık sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Her ayın aynı tarihinde yatan maaşlar emeklilik çeşidine (SGK, SSK ve Bağkur) göre farklı tarihlerde yatıyor. Hafta sonuna denk gelen tarihler olabileceği için ilk iş gününde maaş alınabiliyor. Bağkur, SGK ve memur emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. Emekli maaşı cumartesiye gelenlerin ödemeleri cuma, pazara gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek veriliyor. Peki emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatıyor? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...