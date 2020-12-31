SON DAKİKA: Ekonomide milyonları ilgilendiren 6 kritik karar: En az alan 3 bin 427 lira alacak





6 ÖNEMLİ KARAR

Çok önemli 6 karar alındı ve hepsinin de tarihi belirlendi. Salgın nedeniyle olan ödeme ve desteklerde de genişleme ve süre uzatımına gidildi. Diğer yandan birçok kritik kalemde sürenin uzaması da gündemde. KİT'lerde mimardan baştabibe kadar birçok meslek grubundaki sözleşmeli personelin ücreti arttı, kısa çalışmada yeni başvurular Ocak ayının son gününe kadar devam edecek.







İşte kimin ne kadar maaş alacağı ve hükümetin yeni yıl için aldığı 6 önemli karar;