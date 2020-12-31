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    • 31.12.2020 08:39
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    SON DAKİKA: Kamudaki işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 'ta yapılacak.

    İkramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
    Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 'ta yapılacak.





    Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.


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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Kamudaki işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu