Esnafa 3 ay boyunca aylık 1.000 TL gelir kaybı ve 500- 750 TL kira desteği! Başvurular dün başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa çifte destek başlıyor.
5 bin liraya varan hibe içeren gelir kaybı ve kira desteği için başvurular dün başladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, desteklerden 'Coronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ' kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak.
Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye. gov.tr) üzerinden alınacak.
Destek başvuruları dünden itibaren 10 gün süreyle (8 Ocak Cuma gününe kadar) devam edecek.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. kimlik numarası son hanesine göre alınacak.
Son hanesi '0' olanlar 30 Aralık Çarşamba, '2' olanlar 31 Aralık Perşembe, '4' olanlar 1 Ocak Cuma, '6' olanlar 2 Ocak Cumartesi, '8' olanlar 3 Ocak Pazar günü başvurabilecek.
4-8 Ocak tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye. gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.