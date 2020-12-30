Vatandaşa müjde! Kimse ummuyordu! 5 bin 250 TL'ye kadar karşılıksız olarak destek alabilirsiniz

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce anılan Bakanlığın internet sitesinden duyurulacaktır. Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecektir. Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmesi gerekmektedir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacaktır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.