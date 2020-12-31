KIA 2020 yılsonu sıfır araç kampanyası! 0.89 faizli kredi imkanıyla! KIA sıfır araç almak isteyenler için düşük faizli kredi, indirimli fiyatlar ve şimdi al sonra öde kampanyalarıyla ön plana çıkıyor. Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabildiği açıklandı. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanyaları sizler için haberimizde derledik. İşte araç kampanyaları için sunulan tüm olanaklar ve diğer tüm detaylar... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Araba alacaklar için çok sayıda kampanya bulunuyor. Bu kampanyaların önemli bir kısmı yenilendi. Araç fiyatlarında yaşanan düşüş ve araç satışlarının düşmesi firmaların araç kampanyalarını yenilemelerine neden oldu. Sıfır araç almak isteyenler için düşük faizli kredi, indirimli fiyatlar ve şimdi al sonra öde kampanyaları aralık duyurularında ön plana çıkıyor.
ARALIK AYI ARAÇ KAMPANYALARI
KIA tarafından sunulan araç kampanyaları her araba modeli için değişiyor. Markanın sağladığı olanaklarda yüksek kredi limiti, düşük faiz imkanları bulunuyor. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya detayları şu şekilde; KIA XCeed, KIA Niro, KIA Sportage , KIA Ceed DSL Modelleri Firma bu dört model için aynı kampanyayı sunduğunu açıkladı.
Bu dört model araçtan bir tanesini almak isteyen müşteriler yüzde 0.89 faiz oranıyla kredi kullanabilecekler. Kredi kullanım limitini 100 bin TL olarak duyuran KIA ayrıca KIA XCeed, KIA Niro, KIA Sportage , KIA Ceed DSL modelleri için 24 ay vade imkanı sağladığını açıkladı. KIA Picanto, KIA Rio, KIA Stonic, KIA Ceed GSL Modelleri KIA diğer dört model araçları için aynı faiz oranıyla kredi sağladığını duyurdu. Müşteriler KIA Picanto, KIA Rio, KIA Stonic, KIA Ceed GSL modelleri için yüzde 0.89 faiz oranıyla kredi kullanabilecekler. Ancak bu model araçlar için sunulan limit daha düşük tutarda. Firma ilan edilen bu dört model için 50 bin TL kredi limiti ve 18 ay vade sağladığını duyurdu.
KIA'nın internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Kampanya 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında tabloda belirtilen sıfır araçlar için geçerlidir. Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir. Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır. İletişimde kullanılan görsel ve donanımlar ile kampanyanın geçerli olduğu versiyonlar farklılık gösterebilir. KIA binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır.