

ARALIK AYI ARAÇ KAMPANYALARI

KIA tarafından sunulan araç kampanyaları her araba modeli için değişiyor. Markanın sağladığı olanaklarda yüksek kredi limiti, düşük faiz imkanları bulunuyor. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya detayları şu şekilde; KIA XCeed, KIA Niro, KIA Sportage , KIA Ceed DSL Modelleri Firma bu dört model için aynı kampanyayı sunduğunu açıkladı.





Bu dört model araçtan bir tanesini almak isteyen müşteriler yüzde 0.89 faiz oranıyla kredi kullanabilecekler. Kredi kullanım limitini 100 bin TL olarak duyuran KIA ayrıca KIA XCeed, KIA Niro, KIA Sportage , KIA Ceed DSL modelleri için 24 ay vade imkanı sağladığını açıkladı. KIA Picanto, KIA Rio, KIA Stonic, KIA Ceed GSL Modelleri KIA diğer dört model araçları için aynı faiz oranıyla kredi sağladığını duyurdu. Müşteriler KIA Picanto, KIA Rio, KIA Stonic, KIA Ceed GSL modelleri için yüzde 0.89 faiz oranıyla kredi kullanabilecekler. Ancak bu model araçlar için sunulan limit daha düşük tutarda. Firma ilan edilen bu dört model için 50 bin TL kredi limiti ve 18 ay vade sağladığını duyurdu.