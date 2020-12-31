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    • Ekonomi
    • 31.12.2020 18:00
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    • 31.12.2020 18:06
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    Karar 'de yayımlandı: , uygulamasından çıkarıldı

    , 'nden (AB) ayrılması ve ile bu ülke arasında (STA) imzalanması nedeniyle uygulamasından çıkarıldı. Karar, 'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    AA

    İngiltere'nin Gümrük Birliği kapsamından çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



    İNGİLTERE İBARESİ KALDIRILDI
    Buna göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Türkiye ile STA imzalaması üzerine, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına ilişkin Esaslar Hakkında Karar'da yer alan "İngiltere" ibaresi kaldırıldı.



    DEĞİŞİKLİKLER YILIN İLK GÜNÜ YÜRÜRLÜKTE OLACAK
    Ayrıca, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'ten de aynı ifade çıkarıldı.



    Değişiklikler, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.
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    Haberler Ekonomi Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İngiltere, Gümrük Birliği uygulamasından çıkarıldı