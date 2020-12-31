Binlerce vatandaş tarafından merakla ve heyecanla beklenen 2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar arama motorları üzerinden sıklıkla ikramiyelerin hangi bilete çıktığını merak ediyor. 2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 200 TL ikramiye kazanan numaralar! İşte MPİ 2020 yılbaşı 200 TL kazanan rakamlar haberimizde yer alıyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi 31.12.2020 tarihinde yapılacaktır.
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'de başlayacak hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar.
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200 TL KAZANAN NUMARALAR
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.