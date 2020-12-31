Merkez Bankası yılın son faiz kararı olan aralık 2020 faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. MB'nin faiz artırımına gitmesinin ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Bu hafta döviz kurları 2020 yılının son açılışını yaptı. 31 Aralık 2020 Perşembe günü yani bugün döviz kurlarının yıllık karnesi netleşmiş olacak.
Dolar/TL kurunda düşüş eğilimi sürmekle birlikte 7.37 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin altında kalınması durumunda sonraki destek noktaları 7.30-7.25 seviyelerinde bulunuyor.
Olası tepki alımlarında ilk dirençler ise 7.60-7.67 ve 7.80 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 7.80 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Ancak henüz bu güç oluşmuş görülmüyor. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı korunuyor. Çok olağanüstü bir haber gelmediği sürece Dolar/TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kalmasını bekleniyor.
31 ARALIK 2020 SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI
Amerikan Doları 7,37 TL
Euro 9,06 TL
İngiliz Sterlini 10,02 TL
İsviçre Frangı 8,36TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,96 TL
Norveç Kronu 0,86 TL
Danimarka Kronu 1,21 TL
Avustralya Doları 5,68 TL
Kanada Doları 5,79 TL
İsveç Kronu 0,89 TL