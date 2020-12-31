Olası tepki alımlarında ilk dirençler ise 7.60-7.67 ve 7.80 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 7.80 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Ancak henüz bu güç oluşmuş görülmüyor. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de satış baskısı korunuyor. Çok olağanüstü bir haber gelmediği sürece Dolar/TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kalmasını bekleniyor.