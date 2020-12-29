Bugün euro, sterlin ve dolar döviz kurlarında hareketli seyir devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4500 liradan, avro 9,1200 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0940 lira olmuştu. Peki, euro, dolar ve sterlin ne kadar oldu? İşte 29 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRO, 20 KASIM'DAN BU YANA İLK KEZ 9 LİRANIN ALTINA GERİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetimindeki değişimle Türk lirasında başlayan yükseliş eğilimi devam ederken, atılan adımların etkisini göstermesiyle avro/TL 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9'un altına indi.
7 Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Naci Ağbal'ın atanması ve Ağbal'ın fiyat istikrarına yönelik kararlı ve güçlü açıklamalarının etkisiyle Türk lirası değer kazanmaya başladı.
TCMB Başkanı Ağbal'ın ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da göreve başlaması ve piyasa dostu güçlü mesajlar vermesiyle Türk lirası varlıklara talebin arttığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım'da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içinde olduklarını açıklamasıyla Türk lirasındaki değer kazancı hızlandı.
Analistler, Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşu, 24 Aralık'ta 200 baz puanlık güçlü faiz artışı ve 2021 Yılı Para ve Kur Politikası sunumunda enflasyonla mücadelede kararlı adımların atılacağına ilişkin mesajları sonrasında Türk lirasındaki değer kazancının devam ettiğini söyledi.
Döviz kurları haftalık bazda incelendiğinde düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı ve avro/TL, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etti. Avro/TL, 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 8,9992'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 9,0120 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL de 7,3462 ile 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,3540 seviyesinde dengelendi.
Yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin risk primi (CDS) ise bu süreçte 590'lı seviyelerden 311 baz puana indi.
Analistler, dolar/TL'de 7,30 desteğinin kırılması durumunda psikolojik destek olan 7'nin gündeme gelebileceğini, avro/TL'de ise 8,50'nin orta vadeli hedef olduğunu kaydetti.
ALTININ KİLOGRAMI 445 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 442 bin lirayı, en yüksek ise 452 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 445 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 471 milyon 534 bin 159,16 lira, işlem miktarı ise 7.719,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 475 milyon 79 bin 221,50 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,84 artışla 401,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 artışla 13.855 oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.92 artışla 6.626 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 5.613 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 artışla 8.211 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 22.339 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1.2256 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ile pay piyasalarının, 2020'nin son haftasında pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması, küresel çapta pay piyasalarını destekledi.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi Ağustos 1990'dan sonra ilk kez 27.000 puanın üzerine çıkarken, tüm zamanların en yüksek seviyesini 27.602,5 puana taşıdı. Günü yüzde 2,66 artışla 27.568,2 puandan tamamlayan endeks, son 5 haftanın en yüksek günlük kazancını da elde etmiş oldu.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 103,7 seviyelerinde dengelendi.
Asya borsalarından negatif ayrışan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışta yüzde 0,5 azalarak 3.379 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi 47.714 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,5 artışla 47.603 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 26.539 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 primle 2.820 puanda seyrediyor.