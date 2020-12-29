Bugün euro, sterlin ve dolar döviz kurlarında hareketli seyir devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4500 liradan, avro 9,1200 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0940 lira olmuştu. Peki, euro, dolar ve sterlin ne kadar oldu? İşte 29 Aralık dolar ve euro alış satış fiyatında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?