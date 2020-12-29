KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile spor oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.