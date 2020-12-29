Borsa İstanbul'dan bir rekor daha geldi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla 29 Aralık'ı 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
İŞLEM HACMİ 29,6 MİLYAR LİRA!
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile spor oldu.
Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.459,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
İNGİLTERE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
Analistler, Birleşik Krallık'ın, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) Türkiye ile imzalamasının ikili ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adım olduğunu belirtti.
Analistler yarın yurt içinde motorlu kara taşıtları istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan satış stokları ve Chicago PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.