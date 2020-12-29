Analistler, Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşu, 24 Aralık'ta 200 baz puanlık güçlü faiz artışı ve 2021 Yılı Para ve Kur Politikası sunumunda enflasyonla mücadelede kararlı adımların atılacağına ilişkin mesajları sonrasında Türk lirasındaki değer kazancının devam ettiğini söyledi.

Döviz kurları haftalık bazda incelendiğinde düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı ve avro/TL, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etti. Avro/TL, 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 8,9992'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 9,0120 seviyesinde işlem görüyor.