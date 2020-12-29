Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetimindeki değişimle Türk lirasında başlayan yükseliş eğilimi devam ederken, atılan adımların etkisini göstermesiyle avro/TL 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9'un altına indi.
7 Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Naci Ağbal'ın atanması ve Ağbal'ın fiyat istikrarına yönelik kararlı ve güçlü açıklamalarının etkisiyle Türk lirası değer kazanmaya başladı.
Başkan Erdoğan'ın 11 Kasım'da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içinde olduklarını açıklamasıyla Türk lirasındaki değer kazancı hızlandı.
Analistler, Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşu, 24 Aralık'ta 200 baz puanlık güçlü faiz artışı ve 2021 Yılı Para ve Kur Politikası sunumunda enflasyonla mücadelede kararlı adımların atılacağına ilişkin mesajları sonrasında Türk lirasındaki değer kazancının devam ettiğini söyledi.
Döviz kurları haftalık bazda incelendiğinde düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı ve avro/TL, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etti. Avro/TL, 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 8,9992'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 9,0120 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL de 7,3462 ile 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,3540 seviyesinde dengelendi.
Yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin risk primi (CDS) ise bu süreçte 590'lı seviyelerden 311 baz puana indi.
Analistler, dolar/TL'de 7,30 desteğinin kırılması durumunda psikolojik destek olan 7'nin gündeme gelebileceğini, avro/TL'de ise 8,50'nin orta vadeli hedef olduğunu kaydetti.
UZMANLARDAN FLAŞ DOLAR TAHMİNİ
Türk lirası, 6 Kasım'dan bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu. Türk lirası, bu süreçte dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.
Dolar/TL, dün yaklaşık yüzde 2 değer kaybıyla 7,4075 ile 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda ise 7.35 TL seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, son aylarda yapılan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 7,50'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 7,30'un ve 7,16'daki düşüş trendi desteğinin hedef olarak takip edileceğini söyleyen analistler, olası yukarı yönlü hareketlerde 7,75'in direnç konumuna bulunduğunu kaydetti.
AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dolar/TL'nin 8,50'leri test etmesinin ardından TCMB'nin kararlı sıkılaştırma ve sadeleşme adımları, BDDK'nın normalleşme adımları ile yaşanan geri çekilmenin, gelişen ülkelere para girişine paralel devam eden yabancı yatırımcı girişleri ile momentum kazanarak mevcut durumda 7,40'lara kadar gerilediğini söyledi.
Özellikle TCMB'nin ardışık adımlarla politika faizini yüzde 17'lere taşıdığını belirten Paksoy, bu süreçte ülke risk priminin (CDS) 550-600'lerden 300-350 bandına geri çekildiğine dikkati çekti.
Paksoy, Merkez Bankası sunumunda ve PPK sonrası yapılan açıklamalarda fiyat istikrarı ve finansal istikrar vurgusu adına uzun dönemli sıkılaştırma tarafında kalınması ve proaktif bir şekilde sürecin yönetilmesinin, kur tarafında hem dengelenmenin devamını hem de yeni alt seviyelere doğru geri çekilmeleri muhtemel kıldığını dile getirdi.
Merkez Bankası'nın rezerv amaçlı döviz alımlarının ise aşağı yönlü hareketlerin marjını sınırlandırıcı olabileceğini belirten Paksoy, şunları kaydetti:
"Kur tarafında haber akışına ve arz-talep gelişimine bağlı olarak ara ara yukarı yönlü tepkiler oluşsa da jeopolitik risk başlığı içinde majör kriter olarak görülen ABD-Türkiye ilişkilerinde sert yaptırımlar realize olmadıkça, dolar endeksinin yükselişine bağlı global bir dolarizasyon baskısı oluşmadıkça ve yabancı girişi devam ettikçe, içeride de yerli talebinde hızlı bir ters dolarizasyon süreci gelmese de sert marjinal yeni yükselişler beklenmeyecektir.
Bu süreç yukarıda test edilen 8,00-8,60 bandının uzun bir süre tepe olarak kalmasını da sağlayabilir.
Teknik olarak baktığımızda dolar/TL'de kısa ve orta vadede yukarda 21/50 günlük ortalamaların bulunduğu 7,70-7,85 bandı geçilip 8,00 üzerinde kalıcı hareketler oluşmadıkça ve 7,50 altında kalmaya devam edildikçe 200 günlük ortalama olan 7,30 ve altında 6,85-7,20 aralığına doğru hareketler potansiyel olacaktır."