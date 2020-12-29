2 gün sonra sıfırlanacaktı anında değişiyor! Sıfırlanan miktara itiraz edebilirsiniz! Vakıfbank, TEB, ING, Ziraat...

Ülkemizde aktif olarak kredi kartı kullanan milyonlarca kişi biriken puanlarının yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini merak ediyor. Bankacılık sektörünün uzmanları vatandaşları uyararak detayları anlattı. Özellikle Mart ayı sonrasında yeni tip koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte kredi kartı kullanımı artmıştı. Bu dönemde özellikle kredi kartlarında biriken puanlar da katlanma yaşandığı görüldü. Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor. Uzmanlar biriken puanlarla ilgili önemli detayları vatandaşlarla paylaştı.

GELECEK YILA DEVREDİLECEK

Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.