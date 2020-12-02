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    • 02.12.2020 19:06
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    ve arasında 'askeri iş birliği ilişkilerini geliştirme' grüşmesi

    Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü. Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

    AJANSLAR
    Türkiye ve Katar arasında kritik görüşme!



    resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

    İkili, Katar ile arasındaki askeri iş birliği ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

    Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

    KOMANDO KOLU EĞİTİMİ
    () dün, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "" verdiğini açıklamıştı.

    MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabında, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflar paylaşılmıştı.

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    Haberler Güncel Türkiye ve Katar arasında 'askeri iş birliği ilişkilerini geliştirme' grüşmesi