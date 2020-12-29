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    • Ekonomi
    • 29.12.2020 14:55
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    • 29.12.2020 14:56
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    Salı da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Çelebi hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,96 oranında yükselerek 158,10 'dan işlem gördü. Salı da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    29 Aralık Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çelebi 158,10 145,10 8,96
    Sasa Polyester 20,78 19,48 6,67
    Doğuş Otomotiv 30,18 28,46 6,04
    Tümosan Motor ve Traktör 14,83 14,09 5,25
    Gübre Fabrikaları 74,00 70,40 5,11
    Enerjisa Enerji 12,34 11,83 4,31
    Netaş Telekomünikasyon 26,10 25,10 3,98
    Pegasus 73,85 71,15 3,79
    Otokar 318,00 306,90 3,62
    Türk Traktör 167,50 161,70 3,59
    Türk Hava Yolları 13,02 12,62 3,17
    GSD Holding 2,52 2,45 2,86
    Aksa Enerji 7,45 7,26 2,62
    DO-CO 564,10 550,00 2,56
    Alcatel Lucent Teletaş 30,00 29,28 2,46
    TAV Havalimanları 21,16 20,68 2,32
    Kartonsan 105,50 103,40 2,03
    Kordsa Teknik Tekstil 16,02 15,74 1,78
    Aksa 14,59 14,35 1,67
    Doğan Holding 3,05 3,00 1,67

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 4.916 -0,18
    BIST SINAİ 2.298 0,44
    BIST GIDA, İÇECEK 2.008 0,26
    BIST TEKSTIL, DERİ 849 -0,37
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.187 -1,16
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.824 1,73
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.821 -0,83
    BIST METAL ANA 4.093 -0,18
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.204 0,90
    BIST MADENCİLİK 1.447 -1,27
    BIST HİZMETLER 1.178 0,45
    BIST ELEKTRİK 88 3,38
    BIST ULAŞTIRMA 1.722 2,95
    BIST TURİZM 287 -0,98
    BIST TİCARET 3.590 -0,06
    BIST İLETİŞİM 407 -0,60
    BIST SPOR 920 -2,16
    BIST İNŞAAT 1.472 1,05
    BIST MALİ 1.521 -0,15
    BIST BANKA 1.497 -0,29
    BIST SİGORTA 5.995 -1,22
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 957 -0,56
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.265 0,44
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 643 -0,92
    BIST TEKNOLOJİ 1.920 -0,09
    BIST BİLİŞİM 768 0,19
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.152 -0,42

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 4.916 -0,18
    BIST SINAİ 2.298 0,44
    BIST GIDA, İÇECEK 2.008 0,26
    BIST TEKSTIL, DERİ 849 -0,37
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.187 -1,16
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.824 1,73
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.821 -0,83
    BIST METAL ANA 4.093 -0,18
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.204 0,90
    BIST MADENCİLİK 1.447 -1,27
    BIST HİZMETLER 1.178 0,45
    BIST ELEKTRİK 88 3,38
    BIST ULAŞTIRMA 1.722 2,95
    BIST TURİZM 287 -0,98
    BIST TİCARET 3.590 -0,06
    BIST İLETİŞİM 407 -0,60
    BIST SPOR 920 -2,16
    BIST İNŞAAT 1.472 1,05
    BIST MALİ 1.521 -0,15
    BIST BANKA 1.497 -0,29
    BIST SİGORTA 5.995 -1,22
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 957 -0,56
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.265 0,44
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 643 -0,92
    BIST TEKNOLOJİ 1.920 -0,09
    BIST BİLİŞİM 768 0,19
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.152 -0,42

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    Haberler Ekonomi 29 Aralık Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?