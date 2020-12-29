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    • Ekonomi
    • 29.12.2020 14:15
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    • 29.12.2020 14:15
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    ! de bu hafta neler var?

    yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri değişti ve artık hafta içi 10:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yine koronavirüs tedbirlerinden dolayı BİM marketler aktüel ürünlerini Salı ve Çarşamba günleri satışa unuyor. Peki de bu hafta neler var? Güncel nu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık Çarşamba 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık Çarşamba 2020 çok yayınlandı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Cuam günü yerine Çarşamba günü yayınlanacak olan BİM aktüel ürünlerdeki çeşitlilik yine dikkat çekiyor. Elektrik süpürgesinden borcam ürünlerine kadar daha pek çok ihtiyaca uygun ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. Alacaklarınızı belirlemeniz için BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 ARALIK ÇARŞAMBA 2020!

    borcam ürünleri

    erzak kabı

    oyuncaklar

    tencere çeşitleri

    cam demlik

    havlu çeşitleri

    kettle

    sterilizasyon spreyi

    kumtel ısıtıcı

    hamur porsiyonlayıcı

    bere

    pazar arabası
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık Çarşamba 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?