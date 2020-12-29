Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 29 Aralık CANLI döviz kurları!

Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyeleri olan 7,4107'ye kadar geriledikten sonra günü 7,44 seviyelerinden kapatan dolar/TL, bu sabah yatay seyirle güne başladı.
Euro/TL ise dün 9,10'un altını görmüştü. Euro, bugün 9,12 düzeyinden el değiştiriyor.
Yılbaşı nedeniyle veri anlamında sakin geçen haftanın ikinci günü, yurt içinde ekonomi güven endeksi, bankacılık sektörü aylık raporu, yurt dışında ABD konut fiyatları izlenecek. Türkiye ile İngiltere arasında imzalanacak serbest Ticaret Anlaşması da önemli gündem maddesi olacak.
29 ARALIK 2020 SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI
Amerikan Doları 7,43 TL
Euro 9,13 TL
İngiliz Sterlini 10,07 TL
İsviçre Frangı 8,43 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,99 TL
Norveç Kronu 0,86 TL
Danimarka Kronu 1,22 TL
Avustralya Doları 5,67 TL
Kanada Doları 5,82 TL
İsveç Kronu 0,90 TL
2021'DE DOLAR NE KADAR OLACAK? GOLDMAN SACH'TAN DOLAR TAHMİNİ!
Yatırımcılar dolar/TL kuru ne olacak araştırılırken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan çarpıcı dolar/TL değerlendirmesi geldi. 2021 beklentilerini güncelleyen Goldman Sachs, hazırladığı raporda Türk Lirası 2021 beklentilerini tekrar revize etti. 2021'de dolar ne kadar olacak araştıran vatandaşlara, Goldman Sachs'a göre, 2021 yılında Türk Lirası'nın dolar karşısında tekrar değer kazanacağını belirtelim.
Goldman Sachs analistleri yaptıkları değerlendirmede, "TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık" ifadelerini kullandılar.
GOLD SACH'IN DOLAR TAHMİNİ NEYDİ?
Goldman Sachs'ın yaptığı açıklamada Türk Lirası'nın dolar karşısında değerini artıracağı yorumu yapıldı. Goldman Sachs 3, 6 ve 12 aylık dönemdeki Dolar/Türk Lirası paritesi için tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak ortaya koymuş olan Goldman Sachs mevcut beklentilerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak değiştirdi.
Merkez Bankası Başkanlığı ise Naci Ağbal yönetimindeki kurulun istikrarlı bir yapı içerisine girebileceğini öne sürdüler.
Analistler söz konusu iddialarıyla ilgili şöyle konuştular;
"TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık" denildi.