Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 29 Aralık CANLI döviz kurları!

GOLD SACH'IN DOLAR TAHMİNİ NEYDİ?

Goldman Sachs'ın yaptığı açıklamada Türk Lirası'nın dolar karşısında değerini artıracağı yorumu yapıldı. Goldman Sachs 3, 6 ve 12 aylık dönemdeki Dolar/Türk Lirası paritesi için tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak ortaya koymuş olan Goldman Sachs mevcut beklentilerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak değiştirdi.

Merkez Bankası Başkanlığı ise Naci Ağbal yönetimindeki kurulun istikrarlı bir yapı içerisine girebileceğini öne sürdüler.

Analistler söz konusu iddialarıyla ilgili şöyle konuştular;

"TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık" denildi.