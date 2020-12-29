Herkesin merakla beklediği asgari ücret belli oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti net 2 bin 825, brüt 3 bin 577 lira olarak belirledi.
Kararla asgari ücrete yüzde 21.56 zam yapılmış oldu.
1 Ocak'ta net asgari ücrette 501,2 lira artış yaşanacak.
Yeni asgari ücret tüm çalışanları, işsizleri, borçlanma yapanları da etkileyecek.
HER ÇALIŞANA AGİ ARTIŞI
Asgari ücretle birlikte tüm çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da yükselecek.
Çalışanlara halen 220,73-375,23 lira arasında AGİ ödeniyor.
Bu tutarlar yeni asgari ücretle birlikte 268,31-456,13 lira aralığına çıkacak.
İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM
İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle verilen maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar da asgari ücret zammıyla artacak.
Damga vergisi kesilmiş olarak en düşük işsizlik maaşı bin 168 lira 27 kuruştan bin 420 lira 13 kuruşa (4 aylık ücret ortalaması 3.577,50 lira olanlar), en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 336 liradan 2 bin 840 liraya ulaşacak.
İşsizlik maaşında 504 liraya varan artış yaşanacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE YENİ TUTAR
Kısa çalışma ödeneğinde tutarlar da yeni asgari ücretle değişecek.
2021'de ödemeler 2 bin 130 ile 5 bin 325 lira arasında değişecek.
Kısa çalışma ödeneğinde 1 yıllık maaşların ortalaması alındığından, artış şu anda alanlara yansımayacak.
7 PUAN ÜZERİNDE
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yüzde 21.56 artışla yüzde 14.03 olan Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artışın sağlandığını belirterek, "İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk" diye konuştu.
Bakan Selçuk, asgari ücreti tespit ederken ekonomik dengelerin ve salgının olumsuz etkilerinin de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.
TÜRK İŞ KARARA KATILMADI
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, açıklanan asgari ücretin beklentileri karşılamadığını ifade ederek, "Hesaplamada ailenin harcamaları yoktu" diye konuştu.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Enflasyonun 7 puan üstü artış oldu" dedi.