Damga vergisi kesilmiş olarak en düşük işsizlik maaşı bin 168 lira 27 kuruştan bin 420 lira 13 kuruşa (4 aylık ücret ortalaması 3.577,50 lira olanlar), en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 336 liradan 2 bin 840 liraya ulaşacak.