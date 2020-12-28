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    • Ekonomi
    • 28.12.2020 23:56
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    • 28.12.2020 23:56
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    nda yılbaşı sürprizleri! kataloğu indirimli ürünleri nelerdir?

    nda yer alan yılbaşı sürprizleri vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. 'ta bu hafta Ultra Volume Maskara, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Everest Akıllı Saat, Mısır Kovası, Eser Okey Takımı, Eser Tavla, Gokidy Sözcük Oyunu, Emlak Ticaret Oyunu, Tombala, Pilsan Mega Bloklar ve In Love Glow Girl Kadın Parfüm gibi yılbaşına özel satışa sunulan ürünler tercih edilecek gibi görünüyor. İşte ŞOK'ta yeni ürünlerin listesi

    takvim.com.tr
    ŞOK 29 Aralık aktüel kataloğunda yılbaşı sürprizleri!

    ŞOK 29 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi yılbaşı için alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşına özel ürünlerin dikkat çektiği kataloğda In Love Glow Girl Kadın Parfüm, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank, Eser Okey Takımı, Eser Tavla ve Emlak Ticaret Oyunu ürünleri ön planda yer alıyor. İşte ŞOK 29 Aralık aktüel kataloğu ürünleri...

    ŞOK 29 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Beşler Fermente Sucuk

    Borcam Derin Ayaklı Sunum Kasesi

    Eser Okey Takımı

    Beşler Dondurulmuş Antrikot

    Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank

    Kokulu Mum

    Nescafe Sütlü Köpüklü 20'li

    İpana 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki
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    Haberler Ekonomi ŞOK 29 Aralık aktüel kataloğunda yılbaşı sürprizleri! ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünleri nelerdir?