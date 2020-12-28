2021 yılı askerlik, doğum borçlanması prim miktarları ne kadar oldu?

Faruk Erdem, işçilerin alacakları AGİ, işsizlik maaşı, Kısa Çalışma Ödeneği rakamlarını hesapladı. Memur ve emeklilerin alacakları zam oranlarıyla ilgili hesabı yaptı.

En düşük yani bekar bir işçinin alacağı Asgari Geçim İndirimi 268,31 liraya çıktı.

En yüksek AGİ yani üç çocuklu eşi çalışmayan bir işçinin alacağı AGİ 456 lira 13 kuruşa çıkmış oldu.







Üç çocuklu eşi çalışmayan bir işçinin alacağı net asgari ücret bu durumda 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak

DİĞER DEĞİŞEN RAKAMLARA DA BAKALIM



İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

En düşük işsizlik maaşı: 1.431 lira

En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor.