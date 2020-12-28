Pandemi sürecinde iş arayanlar vatandaşlar özellikle İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde yer alan özel ve kamu sektöründeki ilanları aktif bir şekilde takip etmektedir. Yılın ilk gününden bu yana 850 binden fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 23 binden fazla açık iş ilanı bulunuyor. İş arayanlar ise hangi sektörlere alım yapıldığını merak ederek ilanları inceliyor. Ayrıca iş arama sayfasında mesleğinizi yazarak size en yakın iş fırsatını da görüntüleyebiliyorsunuz. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak aradığı alanla ilgili işlere ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel işçi alımı ilan ve kadroları

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.