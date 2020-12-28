



TOGG, sosyal medya hesabından yıldönümünden bugüne neler yapıldığını anlatan bir video paylaştı. Geçen bir yılda üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındığı görüldü. Lansman sonrasında geçen bir yıl içinde yapılanlar ise şöyle:



- Batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis, iş ortağı olarak seçildi. Binek araçlar için batarya üretecek dünyada altıncı ülke konumuna gelindi.

- Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı. Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı. Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi konusunda yol haritası oluşturuldu.

- Doğuştan elektrikli platformun teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı.

- Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı. Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.