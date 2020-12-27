"CEP TELEFONUNUN BAŞINA NE GELDİYSE OTOMOBİLİN DE O GELECEK"

Gürcan Karakaş "otomobilden daha fazlası için yola çıktık" söyleminin detaylarını da paylaştı.

Değişen dünyayla beraber tüketici beklentilerinin de değiştiğini vurgulayan Karakaş, şunları söyledi:

"Bunu başından itibaren yaşamış bazı sektörler var. Başına gelmiş değişim olarak. Onları da biliyoruz. Örneğin, cep telefonları var. Teknolojinin gelişmesiyle de otomobillerin başına, cep telefonunun başına geliyorsa onun geleceğini görüyoruz ve başladı bu dönüşüm. O anlamda baktığımızda artık otomobil A noktasından B noktasına gitmek için kullanılan bir araç olmaktan çıktı. Her geçen gün daha da akıllanıyor, her geçen gün beceri ve yetenekleri daha fazla oluyor. O anlamda da başından itibaren bu kurguyu yaparken otomobili farklı tasarlamak gerekiyor. Biz yine o söylemlerimizde şöyle deriz; 'İlk ürünü otomobil olan, akıllı bir cihaz olan bir teknoloji şirketiyiz'. Çünkü sadece otomobil yapmak artık günümüzde küresel rekabette yeterli değil. Dolayısıyla yaptığımız akıllı aracın yeni nesil teknolojilerle bürünmesi gerekiyor, başından itibaren. Ayrıca sizleri, bizleri, kullanıcıyı anlaması gerekiyor. Yani empatik olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için akıllı olması gerekiyor. Teknolojik olarak baktığımızda bağlantı olması lazım, otonom sürüşe hazır olması lazım. Artı; elektrifikasyonu en iyi seviyede, en üst seviyede teknoloji olarak getirmiş olması lazım. Aynı zamanda da paylaşıma açık olması lazım. Şimdi biz bundan İngilizce kelimelerin baş harflerini birleştirdiğimizde, bunu da tescil ettirdik , 'USE CASE' (kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli) kelimesi çıkardık. Biz kendimizi küresel boyutta tanımlarken küresel bir mobilite çözüm sağlayıcısı diyoruz ve bunu tescil ettirdik. Çünkü bu bizim yaptığımız işin çok net bir tarifini de yapıyor. Biz bunu hem Türkiye'de hem de yurt dışında tescil ettirdik. Yurt dışında da bunu anlatırken tek kelimeyle anlatabiliyoruz ne yaptığımızı."