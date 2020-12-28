1 Ocak'tan sonra bunu yapan kazanacak! Hepsi yükseldi

BES ŞİRKETLERİNE 5 KRİTİK ÖNERİ!

1- Devletin sağlamış olduğu yüzde 25'lik katkıyı göz önünde bulundurarak rahat hareket etmeyin.



2- Katılımcınızı bilgilendirin. Bilinçlendirin. Katılımcınız, emeklilik fon performanslarını ve reel getirilerini hesaplamaya başladığında sizden uzaklaşabilir.

3- Fon yönetim şirketlerinizi bir daha gözden geçirin. Birden fazla portföy yönetim şirketi ile çalışın.



4- Fon yönetimi konusunda performansları göz önünde bulundurun.



5- Sırf grup şirketleri olduğu için performansı düşük olan portföy şirketlerine yönelmeyin. Müşterilere giden hesap raporlarını sürekli basitleştirin. En iyi rapor en kısa ve basit rapordur. Detay arayanlar için web sitenizi analitik olarak güçlendirin ki, katılımcılar fon performanslarını ve birikimlerinin gidişatını kolayca takip edebilsinler.