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    • Ekonomi
    • 27.12.2020 18:38
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    • 27.12.2020 18:52
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    ve : Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

    ve , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı.



    Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



    ETİ MADEN LİTYUM ÜRETİM TESİSİ
    Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek.

    Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.

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    Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz