Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı.
Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 27, 2020
Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz. 🔋😉 pic.twitter.com/GB8giYxPOa
ETİ MADEN LİTYUM ÜRETİM TESİSİ
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek.
Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.