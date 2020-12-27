



Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız.



Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz. 🔋😉 pic.twitter.com/GB8giYxPOa — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 27, 2020