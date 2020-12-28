



Yaklaşık 20 yıl önce bölgede başlayan yat üretimi ise bugün 45 firmanın yatırımlarıyla devam ediyor. Dünyanın ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üretimi gerçekleştirilen Antalya'da, hemen hemen her ülkeye yat ihracatı yapılıyor.

Hollanda, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere asıllı firmaların da yatırımlarının bulunduğu bölge, özellikle 560 ton kaldırma kapasiteli travellift (tekneleri suda kaldırma vinci) ve 2 bin ton kaldırma kapasiteli shiplift (gemi asansörü) yatırımları ile lüks yat konusunda Uzak Asya, Afrika ve Arap yatırımcılarının da ilgisini çekmeye başladı.

