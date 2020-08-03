Türkiye'de geçen yıla göre ihracatını oransal bazda en çok artıran sektör, yüzde 53 yükselişle gemi ve yat sektörü oldu. Milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmesi bekleniyor. Antalya Serbest Bölge İşletici ve Yatırım AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, "2019 yılı sonuna kadar 442 yat üretilmişti, bu yıl haziran sonuna kadar da 18 yat daha eklendi ve 460 yat üretildi. Yatların uzunluğu da çok önemli. 460 yatın uzunluğu da 8 bin 640 metreye kadar ulaştı; bu, ciddi bir rakam. Bunların toplam satış değeri de 1,2 milyar dolara da ulaştı." dedi. Gürses, yıl sonuna kadar 35 yatın sahibine teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
Antalya'da 2000'den bu yana, satış değeri 1,2 milyar dolara ulaşan 460 yat üretildi.
Antalya'da 2000'den bu yana, satış değeri 1,2 milyar dolara ulaşan 460 yat üretildi.