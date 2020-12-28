AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre şekillenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur. Bu oranların toplamı ise %85'i geçemez.