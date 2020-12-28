VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? SGK, KYK, MTV, TRAFİK CEZALAR, VERGİ BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Borç yapılandırma kanunun meclisten geçmesiyle beraber MTV, KYK, SGK, Vergi borcu yapılandırma başvuruları da hızla sürüyor. Elektronik ortam üzerinden alınan başvurularla beraber vatandaşlar borçlarını 18 aya kadar taksitle ödeme imkanı yakalıyor, öte yandan borçların faizlerinin büyük bir kısmı da vergi affıyla beraber silinebiliniyor…

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı. İşte sokakta 'AF' olarak anılan vergi barışı düzenlemesinin son dakika detayları;

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.

Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.

Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.